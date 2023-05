Putin wirft Westen Vorbereitungen für eine Invasion vor

Meldungsarchiv - 09.05.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Moskau: Mit einer großen Militärparade hat Russland am Vormittag den Sieg über Nazi-Deutschland 1945. Tausende Soldaten sind auf dem Roten Platz aufgestellt, Präsident Putin verfolgte den Aufmarsch von einer Tribüne aus. In seiner Rede machte er dann dem Westen scharfe Vorwürfe. Für Russland gebe es keine freindseligen Länder, weder im Westen noch im Osten. Es wolle Frieden und Freiheit auf der Welt sehen. Aber die westlichen globalen Eliten, so Putin, hetzten die Menschen gegeneinander auf und wollten anderen Völkern ihren Willen aufzuzwingen. Sie hätten eine neue Invasion in Russland vorbereitet und dafür Neonazis aus allen Ländern versammelt. Er sei stolz auf die Beteiligten an der militärischen Sonderoperation in der Ukraine, so der russische Präsident. Im Moment gebe es nichts Wichtigeres als ihren Kampf, von ihnen hänge das Schicksal Russlands ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2023 10:00 Uhr