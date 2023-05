Putin wirft Westen bei Militärparade Krieg gegen Russland vor

Meldungsarchiv - 09.05.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Moskau: In der russischen Hauptstadt ist mit der traditionellen Militärparade der Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland 1945 gefeiert worden. In einer Rede warf Präsident Putin dem Westen vor, einen Krieg gegen sein Land begonnen zu haben. Zu Soldaten, die in der Ukraine im Einsatz sind, sagte Putin, von ihnen hänge die Zukunft des Staates und des russischen Volkes ab. Bei der Militärparade auf dem Roten Platz wurden Panzer, Militärfahrzeuge und Raketen gezeigt, Kampfflugzeuge oder -hubschrauber waren nicht zu sehen. Russische Medien berichteten, in 24 Städten seien die Militärparaden zum ersten Mal seit Jahren abgesagt worden. Als Grund wurden Sicherheitsbedenken genannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2023 18:00 Uhr