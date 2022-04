Putin will UN-Generalsekretär in Moskau empfangen

Nachrichtenarchiv - 22.04.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Nach rund zwei Monaten Krieg in der Ukraine will Russlands Präsident Putin nach Kremlangaben am kommenden Dienstag UN-Generalsekretär Guterres empfangen. Guterres werde sich in Moskau auch zu Gesprächen mit dem russischen Außenminister Lawrow treffen, teilte Kremlsprecher Peskow mit. Der UN-Chef hatte zuvor um ein Treffen mit Putin gebeten. Die russische Armee hat acht Wochen nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine ihre militärischen Ziele konkretisiert. Ein Befehlshaber der russischen Militärführung sagte der Agentur Interfax zufolge, dass Russland den kompletten Donbass und auch den Süden der Ukraine einnehmen wolle. Es sei geplant, einen Landkorridor zwischen der Halbinsel Krim und dem Donbass zu errichten. Die Kontrolle über den Süden der Ukraine schaffe auch ein weiteres Tor zu Transnistrien. Das ukrainische Verteidigungsministerium nannte dies auf Twitter "Imperialismus".

