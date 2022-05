Putin will offenbar Getreidelieferungen aus der Ukraine ermöglichen

Nachrichtenarchiv - 28.05.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russlands Präsident Putin ist offenbar dazu bereit, Getreidelieferungen aus der Ukraine zu ermöglichen. Dazu gehöre auch der Export von Häfen des Schwarzen Meeres aus. Das sagte Putin nach Kreml-Angaben in einem Telefonat mit Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron. Allerdings müssten dafür westliche Sanktionen gegen sein Land gelockert werden, erklärte Putin. Einen ähnlichen Vorschlag hatte er bereits dem italienischen Ministerpräsidenten Draghi und Österreichs Kanzler Nehammer gemacht. In den Häfen der Ukraine können wegen der Blockade Russlands Millionen Tonnen Getreide und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht verschifft werden. Experten befürchten deshalb eine Hungersnot in weiten Teilen der Welt. In dem Gespräch mit Scholz und Macron warnte Putin zudem erneut vor der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Das berge das Risiko einer weiteren Destabilisierung der Lage und der Verschärfung der humanitären Krise.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2022 16:00 Uhr