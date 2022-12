Putin will das russische Militär weiter aufrüsten

Nachrichtenarchiv - 21.12.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Der russische Präsident Putin zeigt sich überzeugt von einem Sieg gegen die Ukraine. Das hat er auf der Jahresabschlusstagung des Verteidigungsministeriums in Moskau deutlich gemacht. Putin sagte dem russischen Militär die volle Unterstützung zu. Es gebe von der Regierung keine finanziellen Grenzen. Nach seinen Worten will Russland weiter aufrüsten. Das gelte auch für den Bereich der Atomwaffen. Verteidigungsminister Shoigu kündigte an, die Streitkräfte des Landes von einer Million auf eineinhalb Millionen Soldaten aufzustocken. Unterdessen ist der ukrainische Präsident Selenskyj auf dem Weg in die USA. Er wird am Abend in Washington von Präsident Biden empfangen. Laut Selenskyj geht es darum, die Widerstandsfähigkeit und die Verteidigungskapazitäten der Ukraine zu stärken. Vor dem Besuch war bekannt geworden, dass die USA die Lieferung neuer Flugabwehrsysteme vom Typ "Patriot" freigeben werden.

