Putin will Angriffe auf Ukraine intensivieren

Moskau: Der russische Präsident Putin hat angekündigt, die Attacken seines Landes auf die Ukraine zu intensivieren. Bei einem Besuch in einem Militärkrankenhaus am Neujahrstag sagte Putin, Kiew könne sich nach dem tödlichen Beschuss der russischen Grenzstadt Belgorod am Samstag auf weitere derartige Attacken einstellen. Und man werde die Angriffe verstärken. In den ersten Stunden des neuen Jahres hatte das russische Militär die Ukraine mit 90 Kampfdrohnen angegriffen. Nach Angaben der Militärverwaltung wurde in der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer ein 15-jähriger Junge getötet, als Trümmerteile einer abgefangenen Drohne auf ein Wohnhaus fielen. Die Trümmer lösten auch eine Reihe kleinerer Brände aus, unter anderem im Hafen der Stadt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2024 23:00 Uhr