Putin warnt Ukraine vor Verlust der Eigenstaatlichkeit

Nachrichtenarchiv - 06.03.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Im Ukraine-Krieg hat Russlands Präsident Putin seine Drohungen gegen Kiew verstärkt. Er erklärte, die Machthaber müssten verstehen, dass die Eigenstaatlichkeit der Ukraine in Frage stehe, wenn sie weiter so handelten. Gleichzeitig ließ der Kreml-Chef weiter strategisch wichtige Städte in der Ukraine angreifen. Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Moskau derweil vor, die Bombardierung der historischen Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer vorzubereiten. In einer Fernsehansprache nannte er das Vorgehen ein historisches Kriegsverbrechen. Die russischen Truppen haben seit ihrem Einmarsch in der Ukraine vor anderthalb Wochen im Süden des Landes einige Gebietsgewinne erzielen können. Die kulturreiche Stadt Odessa mit knapp einer Million Einwohnern war von den Kämpfen aber bisher weitgehend verschont.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2022 15:00 Uhr