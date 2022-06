Putin warnt Schweden und Finnland vor Stationierung von Nato-Soldaten

Nachrichtenarchiv - 30.06.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: Der russische Präsident Putin hat der Nato imperiale Ambitionen vorgeworfen. Putin sagte, das Militärbündnis versuche seine Vormachtstellung zu behaupten. Durch einen Nato-Beitritt von Finnland und Schweden sehe sich Russland nicht bedroht. Aber sollte die Nato in den beiden Ländern Soldaten oder militärische Infrakstruktur stationieren, sei sein Land gezwungen, in gleicher Weise zu reagieren wie in der Ukraine, so Putin. Finnland und Schweden hatten unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine beschlossen, ihre jahrzehntelange Neutralität aufzugeben und der Nato beizutreten. Gestern wurden beim Nato-Gipfel in Madrid die Grundlagen dafür gelegt. Außerdem will das Miliärbündnis seine Kampfkraft massiv erhöhen. Bis zum kommenden Jahr soll die schnelle Eingreiftruppe auf 300.000 Soldaten aufgestockt werden. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in seiner nächtlichen Videoansprache, die Lage in den umkämpften Gebieten im Osten seines Landes sei trotz der westlichen Waffenlieferungen extrem schwierig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2022 07:00 Uhr