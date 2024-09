Putin warnt NATO vor Freigabe von weitreichenden Raketen

Moskau: Kremlchef Putin hat der NATO mit Krieg gedroht, sollte diese der Ukraine den Einsatz von weitreichenden Raketen gegen Ziele in Russland erlauben. Dem staatlichen Fernsehen sagte Putin, wenn diese Entscheidung getroffen werde, wäre dies nichts weniger als eine direkte Verwicklung der NATO-Länder in den Krieg. Zuvor hatte der russische Präsident schon einen Exportstopp von Uran, Titan und Nickel ins Spiel gebracht. Titan und Nickel werden beispielsweise für den Bau von Flugzeugen benötigt. Die Ukraine ist militärisch zuletzt zunehmend in die Defensive geraten und will deshalb mit westlichen Raketen beispielsweise Kampfjets auf russischen Stützpunkten angreifen. Nach langem Zögern hatte US-Präsident Biden jüngst angedeutet, dass er sich eine entsprechende Freigabe unter Bedingungen vorstellen könnte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.09.2024 19:15 Uhr