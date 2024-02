Putin warnt Nato-Staaten vor Einsatz in der Ukraine

Moskau: Der russische Präsident Putin warnt den Westen vor einer stärkeren Einmischung in der Ukraine. Die Konsequenzen eines solchen Schrittes wären tragisch, so Putin in seiner Rede zur Lage der Nation. Er drohte für diesen Fall mit einem Atomkrieg. Frankreichs Präsident Macron hatte vor wenigen Tagen erklärt, der Westen solle den Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine nicht ausschließen. Putin betonte, die Einigkeit Russlands sei eine große Kraft, die alles besiegen werde. Der Westen versuche, diese Einigkeit zu zerstören, aber dies werde nicht gelingen. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen warnte davor, sich von den Drohungen Putins irritieren zu lassen. Das nehme der russische Präsident als Schwäche wahr und es ermuntere ihn zur nächsten Drohung oder Gewaltanwendung, so Röttgen im Interview mit der Funke-Mediengruppe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 17:00 Uhr