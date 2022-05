Putin warnt Deutschland und Frankreich vor weiteren Waffenlieferungen

Moskau: Der russische Präsident Putin hat Deutschland und Frankreich vor weiteren Waffenlieferungen in die Ukraine gewarnt. In einem Telefongespräch bekräftigten Scholz und Macron wiederrum ihre Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand und einem Rückzug der russischen Truppen. Außerdem forderten sie direkte Gespräche zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Seit Wochen sind die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine ausgesetzt. Derweil gehen die russischen Angriffe auf den Osten der Ukraine unvermindert weiter. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach in seiner Videobotschaft von sinnlosen, barbarischen Angriffe mit Raketen und Mörsern.

