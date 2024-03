Putin verurteilt Anschlag bei Moskau und beschuldigt die Ukraine

Moskau: Der russische Präsident Putin hat den Anschlag auf einen Konzertsaal bei Moskau als "barbarische terroristische Tat" verurteilt. In einer Fernsehansprache ordnete er für morgen einen Tag der nationalen Trauer an. Alle vier Angreifer seien festgenommen worden, so Putin. Sie hätten versucht, in die Ukraine zu fliehen. Nach ersten Erkenntnissen sei dort ein "Fenster" für ihren Grenzübertritt vorbereitet worden. Die Militärführung in Kiew bestreitet jegliche Beteiligung an der Tat. Dafür hat die Extremisten-Miliz "Islamischer Staat" den Anschlag erneut für sich reklamiert und ein Foto veröffentlich, das die vier mutmaßlichen Attentäter zeigen soll. Beim Angriff bewaffneter Männer auf die Konzerthalle in einem Moskauer Vorort starben gestern nach offiziellen russischen Angaben mindestens 133 Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2024 15:00 Uhr