Putin-Vertrauter Prigoschin gibt Einmischung in US-Wahlen zu

Nachrichtenarchiv - 07.11.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Der Putin-Vertraute Jewgeni Prigoschin hat zugegeben, sich in Wahlen in den USA eingemischt zu haben. Der russische Geschäftsmann und Chef der Söldnertruppe Wagner schrieb im Online-Netzwerk seines Unternehmens, die entsprechenden Operationen seien sorgfältig und punktgenau vorgenommen worden. Man werde sich auch weiterhin einmischen, so Prigoschin, ohne Einzelheiten zur Art und Weise zu nennen. Seine Erklärung kam einen Tag vor den Kongress-Zwischenwahlen in den USA. Die Regierung in Washington hat wie die EU und Großbritannien schon vor einiger Zeit Prigoschins Namen auf eine Sanktionsliste gesetzt. Ihm wird vorgeworfen, mit seiner sogenannten Troll-Fabrik Wahlen in mehreren westlichen Ländern manipuliert zu haben. Er ist die erste Person, die sich mit solchen Vorwürfen konfrontiert sieht und eine Einflussnahme zugibt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2022 16:00 Uhr