Putin versetzt Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft

Nachrichtenarchiv - 27.02.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Inmitten des Ukraine-Kriegs hat Russlands Präsident Putin die Atomstreitkräfte seines Landes in Alarmbereitschaft versetzt. Im Fernsehen sagte er, das habe er wegen des aggressiven Verhaltens der NATO und der Wirtschaftssanktionen des Westens befohlen. Währenddessen dauern in der Ukraine die Kämpfe zwischen der Armee und den russischen Truppen an. Unabhängige Berichte über das Kampfgeschehen gibt es nicht. Nach ukrainischen Angaben ist in der Stadt Charkiw ein russischer Angriff zurückgeschlagen worden. Zuvor war die Rede von Straßenkämpfen bis ins Zentrum der Stadt. In der Nähe soll auch eine Gasleitung in Flammen aufgegangen sein. Nach russischen Angaben sind auch die Städte Cherson und Berdjansk im Süden umstellt. Aus Kiew meldet Bürgermeister Klitschko, es seien keinen russischen Truppen mehr in der Stadt. Es würden aber weiter Saboteure aufgespürt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2022 15:00 Uhr