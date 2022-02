Putin versetzt "Abschreckungswaffen" in Alarmbereitschaft

Nachrichtenarchiv - 27.02.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Der russische Präsident Putin scheint den Konflikt mit dem Westen nochmals zu verschärfen: Er lässt die sogenannten "Abschreckungswaffen" seines Landes in Alarmbereitschaft versetzen. Zu ihnen gehören auch die Atomwaffen. Putin erklärt zur Begründung, es gebe nicht nur unfreundliche wirtschaftliche Maßnahmen gegen sein Land, sondern auch aggressive Äußerungen von Seiten der NATO. Zuvor hatten die G7-Staaten mitgeteilt, dass bestimmte russische Banken vom internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen werden. Neben dieser Verschärfung des Tons gibt es aber auch positive Zeichen: So könnte es zu einem Treffen zwischen russischen und ukrainischen Delegationen an der Grenze zu Belarus kommen. Die Ukraine hat diesen Verhandlungsort am Nachmittag akzeptiert. Verhandlungen in der Hauptstadt Minsk hatte die Ukraine abgelehnt, weil Putin von Belarus aus einen Teil seiner Truppen in Marsch gesetzt hatte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2022 16:00 Uhr