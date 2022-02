Putin versetzt Abschreckungswaffen in Alarmbereitschaft

Nachrichtenarchiv - 27.02.2022 18:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russlands Präsident Putin hat die sogenannten Abschreckungswaffen des Landes in Alarmbereitschaft versetzt. Das bedeutet, dass auch die Atomwaffen für einen möglichen Start vorbereitet werden sollen. In einem vom Kreml verbreiteten Video begründete Putin diesen Schritt mit den - so wörtlich - unfreundlichen und aggressiven Handlungen des Westens. NATO-Generalsekretär Stoltenberg bezeichnete die russische Ankündigung als unverantwortlich. Die amerikanische UN-Botschafterin Thomas-Greenfield erklärte, Putin eskaliere den Krieg in einer völlig inakzeptablen Art und Weise. Brüssel hat am frühen Abend neue Strafmaßnahmen gegen Russland angekündigt. Der gesamte Luftraum der EU soll für russische Flugzeuge gesperrt werden. Außerdem werden die russischen Staatssender RT und Sputnik in der EU verboten. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit. Zuvor hatten die USA, Japan und die Europäische Union bestimmte russische Banken vom Zahlungssystem Swift ausgeschlossen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.02.2022 18:30 Uhr