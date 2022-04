Putin verleiht Ehrentitel an Brigade nach Gräueltaten in Butscha

Rund 1.000 Teilnehmer bei Nürnberger und Fürther Ostermarsch-Aktionen

Nürnberg: In der fränkischen Stadt haben insgesamt 800 Menschen an zwei Ostermärschen teilgenommen. Unter dem Motto "Die Waffen nieder" versammelten sich beide Züge am Nachmittag am zentralen Kornmarkt. Dort endete auch eine Friedensfahrt von 200 Radfahrern, die in Fürth gestartet waren. Aufgerufen zu den Märschen hatte das Friedensforum Nürnberg. Die Organisatoren fordern, dass Konflikte weltweit diplomatisch gelöst werden müssen. Gleichzeitig verurteilen sie den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Waffenlieferungen an die Ukraine sind laut Friedensforum aber der falsche Weg.

