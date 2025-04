Putin verkündet Waffenruhe über Weltkriegs-Gedenktage

Moskau: Vom 8. Mai bis zur Nacht auf den 11. Mai in der Ukraine soll nicht gekämpft werden, heißt es aus dem Präsidialamt. Moskau sei zudem zu Friedensgesprächen ohne Vorbedingungen bereit. Putin habe die vollständige Einstellung aller Kämpfe aus - Zitat - "humanitären Gründen" für den 9. Mai angeordnet. An diesem Tag erinnert Russland an den Sieg über Nazi-Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2025 14:45 Uhr