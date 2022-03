Putin vergleicht Sanktionen mit Kriegserklärung

Nachrichtenarchiv - 05.03.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russlands Präsident Putin hat die westlichen Sanktionen gegen sein Land scharf kritisiert. In einer Rede sagte er, diese glichen einer Kriegserklärung. Er sprach außerdem davon, dass die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine und Russlands eigene Interessen verteidigt werden müssten. Eine geplante Evakuierung von Zivilisten aus der Hafenstadt Mariupol und der Stadt Wolnowacha ist in der Zwischenzeit offenbar gescheitert. Die Ukraine und Russland hatten dafür eine mehrstündige Feuerpause vereinbart. Beide Seiten warfen sich vor, diese nicht eingehalten zu haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2022 16:00 Uhr