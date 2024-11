Putin unterzeichnet Gesetz zu Schuldenerlass für neue Rekruten

Moskau: Wer sich in Russland für den Einsatz im Ukraine-Krieg meldet, dem werden künftig unter bestimmten Bedingungen seine Schulden erlassen. Der russische Präsident Putin hat ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet. Es befreit Rekruten, die einen einjährigen Vertrag unterschreiben, von bestehenden Schulden - bis maximal zehn Millionen Rubel, umgerechnet rund 92.000 Euro. Experten sehen Vorteile für beide Seiten: Denn viele junge Russen sind verschuldet. Und die Armee hat Probleme, neue Soldaten zu rekrutieren. - Auch in der Ukraine gibt es Gesetze, die Soldaten Kredite zu Vorzugsbedingungen ermöglichen sowie in einigen Fällen einen Schuldenerlass.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2024 10:30 Uhr