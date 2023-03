Putin und Xi unterzeichnen Abkommen zur strategischen Partnerschaft

Kurzmeldung ein/ausklappen Nach Verabschiedung der Rentenreform in Frankreich weiten sich Proteste aus

Paris: In Frankreich haben sich die Proteste nach der umstrittenen Verabschiedung der Rentenreform ausgeweitet. Demonstranten blockierten in verschiedenen Städten Autobahnen und Treibstoffdepots. In der Nähe von Lyon wurde die Zufahrt zu einem Atomkraftwerk abgeriegelt. Mancherorts schlug der Protest gegen die Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahren auch in Gewalt um. In Amiens im Norden des Landes attackierten Demonstranten das Wahlkreisbüro eines republikanischen Abgeordneten mit Sprengkörpern. Morgen Mittag will sich Präsident Macron in einer TV-Ansprache an die Franzosen wenden.

