Putin und Trump nehmen nicht an Ukraine-Gesprächen teil

Istanbul: Russlands Präsident Putin wird nicht persönlich zu den Ukraine-Gesprächen in die Türkei reisen. Wie der Kreml am Abend mitgeteilt hat, schickt der Präsident stattdessen eine Delegation nach Istanbul. Auch US-Präsident Trump verzichtet darauf, an den Gesprächen teilzunehmen. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Der ukrainische Präsident Selenskyj hingegen soll bereits auf dem Weg in die Türkei sein. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Er hatte Russlands Präsidenten Putin zuletzt mehrfach aufgefordert, ihn dort persönlich zu treffen. Unklar ist, was das für den Friedensprozess bedeutet. US-Präsident Trump hatte beide Seiten aufgefordert, einen 30-tägigen Waffenstillstand zu vereinbaren. Selenskyj unterstützt den Vorschlag. Putin will jedoch zunächst Gespräche, in denen Details eines Waffenstillstands besprochen werden sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2025 07:00 Uhr