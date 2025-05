Putin und Selenskyj erscheinen nicht zu Friedensgesprächen in Istanbul

Ukraine-Gespräche in Istanbul finden unter schwierigen Vorzeichen statt. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich verärgert gezeigt, dass an dem Treffen statt Russlands Präsident Putin nur eine nachrangige Delegation teilnehmen wird. Wörtlich sprach er von einem "Täuschungsmanöver" und teilte vor kurzem mit, dass er auch nicht zu dem Gespräch komme. Die Ukraine werde aber - so wörtlich - mit einer professionellen Delegation vor Ort sein. Sie habe das Mandat, über eine Waffenruhe zu verhandeln. Geleitet wird die Delegation nach Angaben Selenskyjs vom ukrainischen Verteidigungsminister Umerow.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2025 16:15 Uhr