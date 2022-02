Putin und Scholz sprechen über Ukraine-Krise

Nachrichtenarchiv - 15.02.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Bundeskanzler Scholz ist in Russland angekommen, um mit Präsident Putin über die Ukraine-Krise zu sprechen. Es ist zugleich der Antrittsbesuch des Kanzlers, der von Putin am gleichen großen weißen Tisch wie Frankreichs Präsident Macron empfangen wurde. Putin erklärte dabei, die Bundesrepublik sei einer der wichtigsten Partner Russlands überhaupt. Trotz aller Schwierigkeiten seien die Wirtschaftsbeziehungen im letzten Jahr gewachsen. Putin betonte auch, Russland sei stets ein zuverlässiger Partner bei Energieressourcen gewesen. Scholz sagte, es sei klar, dass die Sicherheitspolitik den Schwerpunkt des Treffens bilden werde. Gute Gespräche seien der Weg zur Lösung von Krisen. An der Grenze zur Ukraine ist es inzwischen zu einem kleineren Rückzug von russischen Soldaten gekommen. Laut Kreml-Sprecher Peskow ist die Verlegung von Truppen zurück in ihre Militärbasen ein normaler Vorgang, Militärübungen würden weiter durchgeführt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.02.2022 13:15 Uhr