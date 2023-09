Putin und Erdogan sprechen über Getreideabkommen

Sotschi: Der russische Präsident Putin und sein türkischer Kollege Erdogan sind am Mittag in der Schwarzmeerstadt zu Beratungen zusammengekommen. Erdogan will sich dabei für die Wiederbelebung des Getreideabkommens einsetzen und sprach von dem wichtigsten Thema des Treffens. Die Vereinbarung hatte es der Ukraine ermöglicht, Agrargüter über das Schwarze Meer zu exportieren. Putin sagte zu Beginn der Gespräche, er sei offen für eine Diskussion über den Vertrag und andere Fragen. Er verwies auf Bereiche der bilateralen Zusammenarbeit wie etwa ein geplantes russisches Gasdrehkreuz in der Türkei und den Bau des ersten Atomkraftwerks in der Türkei, an dem Moskau beteiligt ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2023 15:00 Uhr