Putin und Erdogan führen Gespräche im Iran

Datenklau an Geldautomaten nimmt wieder zu

Frankfurt am Main: In Deutschland nimmt der Datenklau an Geldautomaten wieder zu. Nach der neuesten Branchenstatistik haben Kriminelle allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres an bundesweit 140 Geldautomaten versucht, sensible Informationen von Kunden auszuspähen. Dabei ging es um Kartendaten und Geheimnummern. Der Analyse zufolge hat sich damit die Zahl der sogenannten Skimming-Attacken im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Dennoch hat sich die Schadenssumme wegen der hohen Sicherheitsbarrieren auf gut 90.000 Euro deutlich verringert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2022 08:00 Uhr