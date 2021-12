Putin und Biden telefonieren erneut wegen Ukraine-Konflikt

Nachrichtenarchiv - 30.12.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Auf der Suche nach einer Lösung für den Ukraine-Konflikt will US-Präsident Biden heute erneut mit dem russischen Staatschef Putin telefonieren. Biden wolle Putin einen diplomatischen Weg nach vorne anbieten, hieß es aus dem Weißen Haus. Der Westen befürchtet wegen des Truppenaufmarsches an der ukrainischen Grenze seit geraumer Zeit, Russland könnte das Nachbarland angreifen. Am 10. Januar wollen Vertreter von USA und Russland in Genf über den Ukraine-Konflikt beraten. Dann soll es auch um die Sicherheitsgarantien gehen, die Moskau kürzlich von der Nato gefordert hatte. Der Kreml will erreichen, dass die Ukraine und andere früheren Sowjetrepubliken nicht in das westliche Militärbündnis aufgenommen werden. Putin erklärte erst am Sonntag, er prüfe mehrere Optionen, falls die USA und die Allianz die Forderungen nicht erfüllen sollten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.12.2021 03:00 Uhr