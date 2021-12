Putin und Biden sprechen über die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 05.12.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Mitten in der angespannten Lage im Ukraine-Konflikt sprechen Russlands Staatschef Putin und US-Präsident Biden am Dienstag miteinander. Das Weiße Haus bestätigte am Abend die zuvor vom Kreml angekündigte Videoschalte. Biden wolle dabei auch die Sorgen der USA angesichts von Russlands Militäraktivitäten entlang der ukrainischen Grenze deutlich machen, sagte seine Sprecherin. Auch nach russischen Angaben soll der Ukraine-Konflikt thematisiert werden. Biden hatte Putin vor einem militärischen Eingreifen gewarnt und neue Initiativen zum Schutz der Ukraine angekündigt. Russland hat Berichten zufolge in Gebieten unweit der Grenze zur Ukraine in großem Maße Truppen zusammengezogen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.12.2021 03:00 Uhr