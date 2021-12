Putin und Biden beenden Videogipfel nach gut zwei Stunden

Nachrichtenarchiv - 07.12.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Der russische Staatschef Putin und US-Präsident Biden haben sich bei einem Videogipfel ausgetauscht. Schwerpunkt waren die Spannungen im Ukraine-Konflikt. Das Gespräch dauerte nach Angaben des Weißen Hauses und des Kremls nur etwas länger als zwei Stunden. Über Inhalte wurde zunächst nichts bekannt. Das Weiße Haus teilte weiter mit, dass sich Biden nun mit der scheidenden Bundeskanzlerin Merkel, dem französischen Präsidenten Macron, dem britischen Premierminister Johnson und dem italienischen Ministerpräsidenten Draghi über weitere Schritte beraten will. Die Verbündeten hatten vereinbart, eng miteinander in Kontakt zu bleiben, um ein "koordiniertes und umfassendes Konzept als Reaktion auf Russlands militärisches Aufrüsten an den Grenzen der Ukraine zu entwickeln".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2021 20:00 Uhr