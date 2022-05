Putin stellt Bedingungen für Getreideausfuhr aus der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 28.05.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russlands Präsident Putin hat Entgegenkommen beim Export von ukrainischem Getreide in Aussicht gestellt. In einem Telefonat mit Kanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron forderte Putin aber erneut, dass die westlichen Sanktionen gegen sein Land gelockert werden. Diese und eine "fehlgeleitete Wirtschafts- und Finanzpolitik" der westlichen Länder seien die Ursache für die Lebensmittelkrise, hieß es aus dem Kreml. Da Russland die ukrainischen Häfen blockiert, können Millionen Tonnen Getreide nicht verschifft werden. Experten warnen deshalb vor der größten Hungersnot seit dem Zweiten Weltkrieg. In dem 80-minütigen Gespräch mit Scholz und Macron warnte Putin zudem erneut vor weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine. Scholz und Macron wiederum forderten erneut ein Ende des Krieges und direkte Verhandlungen mit der Ukraine, teilte Regierungssprecher Hebestreit mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2022 17:00 Uhr