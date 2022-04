Putin spricht mit Guterres über Evakuierung in Mariupol

Nachrichtenarchiv - 26.04.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: UN-Generalsekretär Guterres hat den russischen Präsidenten Putin getroffen. Anschließend teilten die Vereinten Nationen mit, sie hielten es für möglich, bei der Evakuierung des Stahlwerks in Mariupol eine Rolle zu spielen. Dazu wolle die UNO mit dem russischen Verteidigungsministerium in Kontakt bleiben. Zuvor hatte Guterres in Moskau mit Außenminister Lawrow gesprochen und eine gemeinsame Pressekonferenz mit ihm abgehalten. Dabei warf der russische Außenminister der ukrainischen Seite vor, bei Verhandlungen über ein Ende der "Sonderoperation" - wie er sie nannte - abzublocken. Guterres nannte den Krieg beim Namen und unterstrich, es seien keine ukrainischen Soldaten auf russischem Territorium, aber russische auf ukrainischem.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2022 22:00 Uhr