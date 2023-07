Putin spricht Belarus Beistandsgarantie aus

Meldungsarchiv - 21.07.2023 18:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Moskau: Der russische Präsident Putin hat seinem Verbündeten Belarus eine Beistandsgarantie für den Fall eines Angriffs auf das Nachbarland ausgesprochen. Eine Aggression gegen Belarus werde einer Aggression gegen Russland gleichkommen, sagte Putin auf einer Sitzung des Sicherheitsrats in Moskau. In dem Fall werde man Belarus mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln schützen. Unterdessen hat die polnische Regierung angekündigt, Truppen in den Osten des Landes zu verlegen. Hintergrund ist eine gemeinsame Übung der russischen Privatarmee Wagner und dem belarussischen Militär nahe der Grenze zu Polen. Warschau spricht von einer Provokation.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.07.2023 18:15 Uhr