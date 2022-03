Putin-Sprecher kritisiert Äußerungen von Biden scharf

Nachrichtenarchiv - 27.03.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Der Kreml hat auf die Aussage von US-Präsident Biden reagiert, wonach der russische Staatsschef Putin nicht an der Macht bleiben dürfe. Dies entscheide nicht Biden, sagte Kremlsprecher Peskow. Der Präsident werde vom russischen Volk gewählt. Persönliche Beldigungen schränkten die Möglichkeit bilateraler Kontakte mit der US-Regierung weiter ein, so Peskow. Russlands Parlamentspräsident Wolodin nannte Bidens Äußerungen hysterisch. - Der US-Präsidet hatte zum Abschluss seiner Europa-Reise in Warschau gesprochen und Putin auch als Diktator und Schlächter bezeichnet. Nach seiner Rede stellte das Weiße Haus klar, Bidens Worte dürften nicht als Aufruf zum Regimewechsel in Russland verstanden werden. - In der Ukraine setzten die russischen Streitkräfte in der Nacht ihre Angriffe fort. Raketeneinschläge wurden unter anderem aus Lwiw gemeldet, das nur etwa 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt liegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2022 08:00 Uhr