Putin sieht Verhältnis zu den USA auf Tiefpunkt

Washington: Der russische Präsident sieht das Verhältnis zu den USA in einer schweren Krise. Wenige Tage vor seinem Gipfelttreffen mit US-Präsident Biden sagte der Kremlchef beim TV-Sender NBC News, die bilaterale Beziehung habe in den letzten Jahren ihren Tiefpunkt erreicht.Biden unterscheide sich radikal von seinem Vorgänger Donald Trump, den Putin als außergewöhnliche, talentierte und schillernde Person beschrieb. Den neuen US-Präsidenten beschrieb der Kremlchef als "Karrieremensch", der praktisch sein ganzes Erwachsenenalter in der Politik verbracht habe. Biden und Putin treffen am 16. Juni in Genf aufeinander. Der US-Präsident hatte unter der Woche erklärt, die USA wollten eine "stabile, vorhersehbare Beziehung" und suchten nicht den Konflikt mit Russland.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.06.2021 03:00 Uhr