Putin sichert Scholz Gaslieferungen gegen Euro zu

Berlin: In den Streit um die Bezahlung von Gaslieferungen aus Russland ist offenbar Bewegung gekommen. Wie die Bundesregierung am Abend mitteilte, hat der russische Präsident Putin in einem Telefonat mit Bundeskanzler Scholz zugesichert, dass europäische Unternehmen ihre Gasrechnungen weiter mit Euro begleichen können. Das Geld werde die Bank des russischen Gazprom-Konzerns in Rubel wechseln. Wie Regierungssprecher Hebestreit weiter mitteilte, hat sich Scholz mit diesem Verfahren nicht einverstanden erklärt und um weitere Informationen gebeten. Putin hatte ein Gesetz angekündigt, wonach westliche Abnehmer russisches Gas von Anfang April an mit Rubel bezahlen müssen. Damit soll offenbar der Wertverfall der russischen Währung gestoppt werden. Die westlichen Industriestaaten hatte dies als Vertragsbruch gewertet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2022 21:00 Uhr