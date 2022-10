Putin setzt nach Explosion auf Krim-Brücke Kommission ein

Nachrichtenarchiv - 08.10.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Krim: Bei der Bombenexplosion auf einer Brücke zur Krim sind nach russischen Angaben mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Unklar ist, wer hinter dem Anschlag steckt. Die Brücke wurde durch die Explosion schwer beschädigt, teilweise stürzte sie ein. Sie verbindet die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland und ist bei der Versorgung der in der Ukraine kämpfenden russischen Soldaten von großer Bedeutung. Der ukrainische Präsidentenberater Podoljak veröffentlichte auf Twitter ein Foto von der beschädigten Brücke und schrieb, alles von Russland Besetzte müsse ausgetrieben werden. Russlands Präsident Putin setzte eine Kommission ein, die den Vorfall untersuchen soll. Zum neuen Kommandeur für das russische Militär in der Ukraine wurde Sergej Surowikin eingesetzt. Nach mehreren Niederlagen war in Russland eine Neuaufstellung der Truppen gefordert worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2022 17:00 Uhr