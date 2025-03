Putin schlägt UN-Verwaltung für Ukraine vor- Weißes Haus reagiert ablehend

Murmansk: Der russische Präsident Putin hat eine Übergangsregierung in der Ukraine vorgeschlagen, um dort Neuwahlen voranzutreiben. Bei einem Treffen mit Marine-Soldaten in Murmansk sagte Putin, es gebe die Möglichkeit, dazu das Land vorübergehend unter Verwaltung der Vereinten Nationen zu stellen. Mit einer neuen Regierung könne sein Land dann Verhandlungen über einen Friedensvertrag beginnen, so Putin. Er strebt schon lange eine Ablösung des amtierenden ukrainischen Präsidenten Selenskyj an. Der russische Präsident deutete an, den Vorschlag mit den USA zu besprechen. Das Weiße Haus äußerte sich anschließend ablehnend: Die Regierungsführung in der Ukraine werde von der Verfassung und der Bevölkerung des Landes bestimmt, sagte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates.

