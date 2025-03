Putin schlägt UN-Verwaltung für Ukraine vor

Murmansk: Der russische Präsident Putin hat vorgeschlagen, die Ukraine befristet unter UN-Verwaltung zu stellen. Entsprechend äußerte er sich bei einem Gespräch mit Matrosen in Murmansk. Nach seinen Worten könnte so eine Übergangsregierung Neuwahlen in der Ukraine vorbereiten. Mit der neuen Führung werde er dann Verhandlungen über einen Friedensvertrag beginnen, so Putin. Er kündigte an, die Idee unter anderem mit den USA zu erörtern. Putin strebt schon länger einen Machtwechsel in der Ukraine an und hatte Selenskyj wiederholt als illegitimen Präsidenten bezeichnet. Nach ukrainischem Recht gibt es keine Neuwahlen, so lange sich das Land im Krieg befindet. In Murmansk hatte Putin Medienberichten zufolge das erste Atom-U-Boot in Dienst gestellt, das serienmäßig mit Zirkon-Hyperschallraketen ausgestattet ist. Diese Raketen haben eine Reichweite von 900 Kilometern und sind aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit nur schwer abzuwehren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2025 01:00 Uhr