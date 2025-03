Putin schlägt Übergangsverwaltung für die Ukraine vor

Moskau: Der russische Präsident Putin hat vorgeschlagen, die Ukraine unter Verwaltung der Vereinten Nationen zu stellen. Während eines Besuches in Murmansk sagte er, so könnten in der Ukraine demokratische Wahlen abgehalten werden, um eine - so wörtlich - "fähige Regierung" an die Macht zu lassen. Mit dieser neuen Regierung wolle man dann Friedensgespräche aufnehmen. Putin fordert seit längerem die Ablösung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Die USA reagierten ablehnend: Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates sagte, die Regierung in der Ukraine werde durch die Verfassung und die Bevölkerung des Landes bestimmt. Von der Ukraine gab es bisher keine Stellungnahme. Selenskyj hatte zuletzt allerdings immer wieder betont, dass es in der Ukraine gesetzlich untersagt sei, Wahlen unter Kriegsrecht abzuhalten.

