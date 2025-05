Putin schlägt Kiew Gespräche über Waffenruhe vor

Moskau: Der russische Präsident Putin hat der ukrainischen Führung direkte Gespräche vorgeschlagen. Diese könnten ohne Vorbedingungen und schon am kommenden Donnerstag in Istanbul stattfinden, sagte Putin. Er wolle ernsthafte Verhandlungen - die Wurzeln des Konflikts müssten beseitigt werden. Jetzt müsse sich die Ukraine entscheiden. Es sei deren Regierung gewesen, die 2022 die Verhandlungen abgebrochen habe. Er schließe nicht aus, dass die Gespräche einen dauerhaften Waffenstillstand ergeben könnten, so der russische Präsident. Zuvor hatten mehrere westliche Unterstützerstaaten der Ukraine von Russland eine 30-tägige Feuerpause gefordert und andernfalls mit Sanktionen gedroht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2025 02:00 Uhr