Putin sagt Lukaschenko Milliardenkredit zu

Nachrichtenarchiv - 15.09.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sotschi: Kremlchef Putin greift seinem belarussischen Kollegen Lukaschenko mit einem weiteren Kredit unter die Arme. Bei einem Treffen im russischen Sotschi sagte Putin umgerechnet 1,3 Milliarden Euro zu. Mit Blick auf die Massenproteste gegen Lukaschenko in Belarus sagte Putin, das Nachbarland solle in diesem schwierigen Moment Hilfe aus Moskau bekommen. Allerdings will Russland seine Reservisten-Truppen von der Grenze wieder abziehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.09.2020 02:00 Uhr