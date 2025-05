Putin reist nicht zu Ukraine-Verhandlungen nach Istanbul

Moskau: Der russische Präsident Putin wird heute nicht am sogennannten Friedensgipfel in Istanbul teilnehmen und über eine Waffenruhe in der Ukraine verhandeln. Das bestätigte am Abend der Kreml. Statt Putin soll eine Delegation unter Führung von Putin-Berater Medinski die Gespräche führen hieß es. Eigentlich sollten in Istanbul der ukrainische Präsident Selenskyj und Putin direkt miteinander über eine Waffenruhe verhandeln. Gestern Abend hatte unterdessen das Treffen der NATO-Außenminister in Antalya begonnen, an dem auch Bundesaußenminister Wadephul teilnimmt. Auch hier sind die möglichen Friedensverhandlungen Hauptgesprächsthema.

