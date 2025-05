Putin reist nicht zu Ukraine-Gesprächen in die Türkei

Moskau: Der russische Präsident Putin wird heute nicht nach Istanbul reisen, um an den geplanten Ukraine-Friedensgesprächen teilzunehmen. Nach tagelangem Schweigen ließ Putin am Abend mitteilen, dass er persönlich nicht kommt. Stattdessen soll eine Delegation für ihn nach Istanbul fahren. Kurz darauf teilte auch US-Präsident Trump mit, dass er auf eine Reise in die Türkei verzichtet. Trump hält sich gerade zu einem Besuch im Nahen Osten auf. Putin selbst hatte am Sonntag vorgeschlagen, heute in Istanbul direkte Verhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist offenbar tatsächlich in die Türkei aufgebrochen. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Er hatte die Reise zuvor angekündigt. Die EU hat Russland mit neuen Sanktionen gedroht, sollte es zu keinen Fortschritten in Richtung einer Feuerpause kommen.

