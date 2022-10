Putin rechtfertigt Entscheidungen im Krieg gegen Ukraine

Nachrichtenarchiv - 15.10.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russlands Präsident Putin hat seine Anweisung zur Mobilisierung von Reservisten verteidigt. Der Einzug der 300.000 Männer werde in zwei Wochen abgeschlossen sein. Seit seiner im September ergangenen Anordnung seien bereits gut 200.000 Russen einberufen worden - 16.000 davon seien schon im Kampfeinsatz. Gleichzeitig rechtfertigte Putin seine bisherigen Kriegs-Entscheidungen. Im Großen und Ganzen bedauere er es nicht, den Konflikt im Februar mit der Invasion im Nachbarland eskaliert zu haben, sagte der Präsident vor Journalisten. Die ukrainische Führung meldete in der Nacht den Beschuss von mehreren Regionen. Demnach wurden in Saporischschja wichtige Objekte der Infrastruktur getroffen. In Dnipropetrowsk schlugen mehr als 50 Geschosse ein. Morgens um kurz nach 6 Uhr unserer Zeit wurde in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2022 13:00 Uhr