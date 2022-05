Putin rechtfertigt bei Weltkriegsgedenken Militäreinsatz in der Ukraine

Moskau: In der russischen Hauptstadt findet eine aufwendig inszenierte Militärparade zum Gedenken an den Sieg über Hitler-Deutschland statt. Rund 11.000 Soldaten marschieren über den Roten Platz und präsentieren Panzer, Raketen und weiteres Militärmaterial. Präsident Putin hat in seiner Ansprache auch Bezug auf den Krieg in der Ukraine genommen und den Angriff gerechtfertigt. Putin sagte, man habe eine unakzeptable Gefahr an der Grenze zu Russland abwehren müssen. In der Ukraine habe sich eine militärische Infrastrukur entfaltet und es seien regelmäßig Waffen geliefert worden. Die Gefahr sei von Tag zu Tag gestiegen, deshalb habe Russland präventiv zugeschlagen. Entgegen vieler Befürchtungen aus dem Westen ordnete Putin aber keine Generalmobilmachung an. Die russische Propaganda behauptet nach wie vor, die Ukraine werde von Faschisten beherrscht.

