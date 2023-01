Putin ordnet Waffenruhe zum orthodoxen Weihnachtsfest an

Nachrichtenarchiv - 05.01.2023 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russlands Präsident Putin hat im Angriffskrieg gegen die Ukraine eine Feuerpause von 36 Stunden angekündigt. Wie der Kreml mitteilte, wies Putin das russische Verteidigungsministerium an, von morgen Mittag bis in die Nacht auf Sonntag die Kampfhandlungen an der gesamten Front einzustellen. In dieser Zeit findet das orthodoxe Weihnachtsfest statt. Zuvor hatte Putin mit dem türkischen Präsidenten Erdogan telefoniert. Erdogan rief nach eigenen Angaben Putin dazu auf, eine einseitige Feuerpause zu erklären. Der russische Präsident erklärte sich zu Gesprächen mit der Ukraine bereit, Bedingung sei aber, dass Kiew die russischen Eroberungen anerkenne.

