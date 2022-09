Putin ordnet Teilmobilmachung von Reservisten an

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Knapp sieben Monate nach dem Angriff auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin eine Teilmobilmachung angekündigt. In einer aufgezeichneten Fernsehansprache sagte er, das Dekret sei bereits unterschrieben. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau sollen nun 300.000 Reservisten eingezogen werden. In seiner Ansprache an die Nation sagte Putin, der Westen wolle Russland zerstören, deswegen müssten alle verfügbaren Mittel eingesetzt werden, das Territorium zu schützen. Putin verteidigte außerdem den Beschluss, in den vier besetzten Gebieten der Ukraine durch Referenden den Anschluss an Russland zu besiegeln. Die von Moskau eingesetzten Behörden in den ostukrainischen Separatistengebieten sowie in den besetzten Gebieten in der Südukraine hatten gestern solche Abstimmungen angekündigt. Sie reagierten damit auf die jüngsten Erfolge bei der ukrainischen Gegenoffensive.

