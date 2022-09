Putin ordnet Teilmobilisierung der Streitkräfte an

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russlands Präsident Putin hat eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte angeordnet. In einer Fernsehansprache sagte Putin, er habe das Dekret bereits unterschrieben. Die Teilmobilisierung soll nach seinen Worten noch heute beginnen und alle betreffen, die sich sich derzeit in der Reserve befinden. Zur Begründung sagte Putin, es sei das Ziel, russische Gebiete zu verteidigen und die ostukrainische Region Donbas zu befreien. Nach Putins Worten will der Westen Russland zerstören. Gleichzeitig bekräftigte der russische Präsident die Absicht, mittels Referenden die vier besetzten Gebiete der Ukraine an Russland anzuschließen. Die Abstimmungen sollen am Freitag in den Regionen Luhansk, Charson, Donezk und Saporischschja beginnen. Bundeskanzler Scholz hat diese Abstimmungen in seiner Rede vor den Vereinten Nationen am Abend als Scheinreferenden bezeichnet, die nicht vom Völkerrecht gedeckt seien. Auch die EU will die Abstimmungen nicht anerkennen. Der Außenbeauftragte Borell drohte mit neuen Sanktionen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2022 09:00 Uhr