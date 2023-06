Putin nennt Wagner-Chef Prigoschin wegen Aufstand "Verräter"

Meldungsarchiv - 24.06.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Moskau: Der russische Präsident Putin hat der Söldnergruppe Wagner nach ihrem bewaffneten Aufstand harte Konsequenzen angedroht. In einer Fernsehansprache sagte er, das Vorgehen sei Verrat und ein "Stich in den Rücken". Das Volk und Russland werde verteidigt, so Putin. Er bestätigte außerdem, dass der Chef der Wagner-Gruppe, Prigoschin, mit seinen Kämpfern die Arbeit von zivilen und militärischen Organen in Rostow am Don behindere. Prigoschin hat der russischen Führung mit einem bewaffneten Konflikt gedroht. Er verlangt Verhandlungen mit Verteidigungsminister Schoigu und Generalstabschef Gerassimow, ansonsten werde er in Moskau einmarschieren. Dort wurde mittlerweile der Anti-Terror-Notstand ausgerufen, Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft und eine Autobahn vom Süden in Richtung Hauptstadt gesperrt. Prigoschin galt eigentlich als Vertrauter Putins, mit Verteidigungsminister Schoigu kam es allerdings immer wieder zu Konflikten. Die Situation ist eskaliert, nachdem der Chef der Söldnerarmee gestern die russische Militärführung beschuldigt hat, einen Raketenangriff auf seine Truppen geflogen zu haben. Dabei seien etliche Männer gestorben, so der Vorwurf. Das weist der Kreml zurück. Der Inlandsgeheimdienst FSB hat die Wagner-Söldner dazu aufgefordert, Prigoschin festzusetzen.

24.06.2023 09:45 Uhr