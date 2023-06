Putin nennt Wagner-Aufstand "Verrat" - Söldner rücken offenbar Richtung Moskau vor

Meldungsarchiv - 24.06.2023 10:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Moskau: Russlands Präsident Putin hat den bewaffneten Aufstand der Söldner-Gruppe Wagner als Verrat bezeichnet. Wer daran teilnehme, werde hart bestraft. Das Land kämpfe derzeit den härtesten Kampf um seine Zukunft, so Putin in einer Rede an die Nation. Darin bestätigte er außerdem, dass Prigoschins Kämpfer in der südrussischen Stadt Rostow am Don Militäroperationen behindern. Dort war Prigoschin mit seiner Truppe einmarschiert, er drohte außerdem, weiter in Richtung Moskau vorzurücken. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums sind die Kämpfer tatsächlich schon etwa 500 Kilometer weitergezogen, in den Bezirk Woronesch. Demnach bewegen sich die Truppen Richtung Norden nach Moskau. Dort wurde der Anti-Terror-Notstand ausgerufen, die Sicherheitsvorkehrungen wurden dementsprechend verschärft. Prigoschin verlangt Verhandlungen mit Verteidigungsminister Schoigu und dem Generalstabschef Gerrasimow. Er wirft ihnen vor, gestern Abend Raketenangriffe auf die Wagner-Gruppe geflogen und dabei etliche Kämpfer getötet zu haben. Der Kreml weist das zurück und hat die Söldner stattdessen dazu aufgerufen, Prigoschin die Gefolgschaft zu verweigern und ihn festzunehmen. Man garantiere die Sicherheit jedes Einzelnen, der mit den Strafverfolgungsbehörden kooperiere, hieß es.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.06.2023 10:45 Uhr